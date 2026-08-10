Wielostopniowy system filtrów Duo!Pure do mopa elektrycznego FCV 4, składający się z płaskiego filtra plisowanego i filtra gąbkowego, zapewnia niezawodną ochronę przed wilgocią i gwarantuje doskonałą filtrację. Wysoce wydajny płaski filtr plisowany skutecznie wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki z powietrza. Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.