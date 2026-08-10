Zestaw filtrów FCV 4

Dwustopniowy, niezawodny system filtrów Duo!Pure do mopa elektrycznego FCV 4 firmy Kärcher, składający się z płaskiego filtra plisowanego i filtra gąbkowego.

Wielostopniowy system filtrów Duo!Pure do mopa elektrycznego FCV 4, składający się z płaskiego filtra plisowanego i filtra gąbkowego, zapewnia niezawodną ochronę przed wilgocią i gwarantuje doskonałą filtrację. Wysoce wydajny płaski filtr plisowany skutecznie wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki z powietrza. Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.

Cechy i zalety
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
  • Niezawodna filtracja dzięki płaskiemu filtrowi plisowanemu i filtrowi gąbkowemu
Szybka i łatwa zmiana
Bezpieczna i wytrzymała
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 60 x 70 x 30
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków