Zestaw filtrów FCV 4
Dwustopniowy, niezawodny system filtrów Duo!Pure do mopa elektrycznego FCV 4 firmy Kärcher, składający się z płaskiego filtra plisowanego i filtra gąbkowego.
Wielostopniowy system filtrów Duo!Pure do mopa elektrycznego FCV 4, składający się z płaskiego filtra plisowanego i filtra gąbkowego, zapewnia niezawodną ochronę przed wilgocią i gwarantuje doskonałą filtrację. Wysoce wydajny płaski filtr plisowany skutecznie wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki z powietrza. Tryb suchy idealny do stosowania na dywanach i wykładzinach.
Cechy i zalety
Efektywny dwustopniowy system filtracji Duo!Pure
- Niezawodna filtracja dzięki płaskiemu filtrowi plisowanemu i filtrowi gąbkowemu
Szybka i łatwa zmiana
Bezpieczna i wytrzymała
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|60 x 70 x 30
Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków