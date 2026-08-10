Gdy potrzebna jest szybka reakcja, zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix Mini zawierający 15 innowacyjnych jednorazowych ściereczek wykonanych z wysokiej jakości, bardzo chłonnego materiału gwarantuje, że świeża ściereczka będzie zawsze gotowa do działania z dyszą podłogową EasyFix Mini. Dzięki optymalnym właściwościom wzruszającym i zbierającym brud jednorazowa ściereczka gwarantuje dokładne i higieniczne rezultaty czyszczenia na wszystkich twardych powierzchniach — nawet w rogach i wokół krawędzi. Ściereczkę można szybko i łatwo mocować na dyszy podłogowej EasyFix Mini do myjki parowej za pomocą systemu mocowania na rzep. Wystarczy przycisnąć dyszę podłogową EasyFix Mini do strony ściereczki z żółtymi paskami mocowania na rzep, aby była gotowa do użytku. Po czyszczeniu ściereczkę można wyrzucić do zbiornika na odpady domowe. Jednorazowa ściereczka eliminuje męczące i czasochłonne pranie brudnych ściereczek.