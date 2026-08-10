Zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix Mini
Zestaw zawiera 15 jednorazowych ściereczek EasyFix mocowanych do dyszy podłogowej mini za pomocą rzepów.
Gdy potrzebna jest szybka reakcja, zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix Mini zawierający 15 innowacyjnych jednorazowych ściereczek wykonanych z wysokiej jakości, bardzo chłonnego materiału gwarantuje, że świeża ściereczka będzie zawsze gotowa do działania z dyszą podłogową EasyFix Mini. Dzięki optymalnym właściwościom wzruszającym i zbierającym brud jednorazowa ściereczka gwarantuje dokładne i higieniczne rezultaty czyszczenia na wszystkich twardych powierzchniach — nawet w rogach i wokół krawędzi. Ściereczkę można szybko i łatwo mocować na dyszy podłogowej EasyFix Mini do myjki parowej za pomocą systemu mocowania na rzep. Wystarczy przycisnąć dyszę podłogową EasyFix Mini do strony ściereczki z żółtymi paskami mocowania na rzep, aby była gotowa do użytku. Po czyszczeniu ściereczkę można wyrzucić do zbiornika na odpady domowe. Jednorazowa ściereczka eliminuje męczące i czasochłonne pranie brudnych ściereczek.
Cechy i zalety
Czysta ściereczka zawsze pod ręką
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Jednorazowość rozwiązuje problem prania ściereczki po skończonym czyszczeniu
- Brak konieczności czasochłonnego i męczącego prania.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Szybki i łatwy montaż ściereczki dzięki rzepom.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Jednorazowa ściereczka jest dopasowana do dyszy podłogowej
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wykonana z wysokiej jakości materiału o dużej chłonności
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
Dostosowana do sprzątania w trudno dostepnych miejscach
- Doskonałe czyszczenie i większa powierzchnia czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2 + cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)