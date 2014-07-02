Zestaw kół montażowych

Wyposażone w pneumatyczne opony, gwarantują dobrą manewrowość.

Praktyczny zestaw z oponami pneumatycznymi odpowiednimi do urządzeń wysokociśnieniowych HDS 1000 BE oraz HDS 1000 DE do łatwiejszego manewrowania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 8,9
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne

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