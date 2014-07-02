Zestaw kontroli płomienia
W razie wygaśnięcia płomienia w palniku dopływ paliwa zostaje automatycznie zamknięty.
Większe bezpieczeństwo dzięki systemowi monitorowania płomienia ABS HDS M/S: Czujnik światła monitoruje płomień palnika. Dopływ paliwa jest automatycznie odcinany w przypadku zgaśnięcia płomienia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
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