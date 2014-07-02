Zestaw kontroli płomienia do urządzeń HDS Compact Class
Czujnik światła monitoruje płomień palnika. Dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
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