Zestaw kontroli płomienia do urządzeń HDS Compact Class

Czujnik światła monitoruje płomień palnika. Dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Części zamienne

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