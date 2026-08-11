Zestaw listew szczotkowych

Zestaw wysokiej jakości listew szczotkowych do wymiany w przypadku zużycia włosia na szczotce do szczelin XXL. Wystarczy zdjąć zużytą listwę szczotkową i założyć nową.

Gdy trwałe włosie na szczotce do szczelin XXL ulegnie zużyciu, należy je wymienić, aby móc nieprzerwanie osiągać idealne rezultaty czyszczenia. W tym celu wystarczy ściągnąć starą listwę szczotkową i założyć nową. Ta opcja nie tylko pozwala na oszczędność pieniędzy, ale też ma korzystny wpływ na środowisko.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 156 x 18 x 25
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)