Gdy trwałe włosie na szczotce do szczelin XXL ulegnie zużyciu, należy je wymienić, aby móc nieprzerwanie osiągać idealne rezultaty czyszczenia. W tym celu wystarczy ściągnąć starą listwę szczotkową i założyć nową. Ta opcja nie tylko pozwala na oszczędność pieniędzy, ale też ma korzystny wpływ na środowisko.