Zestaw listew szczotkowych
Zestaw wysokiej jakości listew szczotkowych do wymiany w przypadku zużycia włosia na szczotce do szczelin XXL. Wystarczy zdjąć zużytą listwę szczotkową i założyć nową.
Gdy trwałe włosie na szczotce do szczelin XXL ulegnie zużyciu, należy je wymienić, aby móc nieprzerwanie osiągać idealne rezultaty czyszczenia. W tym celu wystarczy ściągnąć starą listwę szczotkową i założyć nową. Ta opcja nie tylko pozwala na oszczędność pieniędzy, ale też ma korzystny wpływ na środowisko.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|156 x 18 x 25
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)