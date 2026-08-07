Zestaw montażowy filtr wody uniwersalny

Filtr wody z siatką o drobnych oczkach, 25 μm, maksymalna temperatura 50°C. Chroni urządzenia wysokociśnieniowe przed przedostawaniem się drobinek zabrudzeń znajdujących się w wodzie. Wydajność do 1200 l/h. Złącze ¾ cala, z adapterem, 1 cal.

Filtr wody z siatką o drobnych oczkach, 25 μm, maksymalna temperatura 50°C. Chroni urządzenia wysokociśnieniowe przed przedostawaniem się drobinek zabrudzeń znajdujących się w wodzie. Możliwość połączenia z urządzeniem wysokociśnieniowym. Wydajność do 1200 l/h. Złącze ¾ cala, z adapterem, 1cal.

Specyfikacja

Dane techniczne

Przyłącze wody (cale) 3/4″ / 1″
Waga z opakowaniem (kg) 3,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne