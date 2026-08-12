Zestaw montażowy licznika roboczogodzin
Zestaw montażowy licznika roboczogodzin do określania czasu pracy urządzenia.
Zestaw montażowy licznika roboczogodzin można łatwo zainstalować w module sterowania. Urządzenie pozycjonujące włączono już w konstrukcję modułu sterowania. Licznik posiada cyfrowy wyświetlacz. Z użyciem zestawu montażowego licznika roboczogodzin operatorzy mogą określać dokładny czas pracy urządzenia. Można przez to zoptymalizować częstotliwość serwisu i uzyskać łatwy pogląd dotychczasowych godzin pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.