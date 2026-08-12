Zestaw montażowy licznika roboczogodzin

Zestaw montażowy licznika roboczogodzin do określania czasu pracy urządzenia.

Zestaw montażowy licznika roboczogodzin można łatwo zainstalować w module sterowania. Urządzenie pozycjonujące włączono już w konstrukcję modułu sterowania. Licznik posiada cyfrowy wyświetlacz. Z użyciem zestawu montażowego licznika roboczogodzin operatorzy mogą określać dokładny czas pracy urządzenia. Można przez to zoptymalizować częstotliwość serwisu i uzyskać łatwy pogląd dotychczasowych godzin pracy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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