Zestaw montażowy -mocowanie węża

Przyssawka do mocowania węża ssącego do gładkich powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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