Odszlamiacz nadający się do bezpiecznego odsysania szlamu, wydy z piaskiem, zanieczyszczeń, glonów i kamieni w rozmiarze do 20 mm. Po podłączeniu do węża wysokociśnieniowego urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher można go używać jako pompy do wody brudnej. Potężny odszlamiacz radzi sobie z zanieczyszczeniami z prędkością od 8000 do 18 000 litrów na godzinę. Złącze M 22 × 1,5 do węża wysokociśnieniowego. Wąż ssący o długości 3,6 metra NW 37, odpowiedni do urządzeń wysokociśnieniowych o rozmiarze dyszy ≤ 050 (zainstalowana standardowa wersja 6.415-935.0). Do urządzeń wysokociśnieniowych o rozmiarze dyszy 040 należy użyć produktu 6.415-934.0. Do urządzeń wysokociśnieniowych o rozmiarze dyszy 060 należy użyć produktu 6.415-936.0.