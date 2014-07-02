Zestaw montażowy- osadnik zanieczyszczeń

Wiadro stalowe ocynkowane do zbierania grubych zanieczyszczeń oraz do mocowania węża ssącego na zewnątrz budynków.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 3,7
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