Zestaw nakładek do elastycznej ssawki ręcznej

Nakładki do elastycznej ssawki ręcznej są wykonane z mikrofibry klasy premium – do odspajania i usuwania jeszcze większej ilości zabrudzeń. System mocowania na rzep ułatwia wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zabrudzeniem.

Dwie nakładki z mikrofibry klasy premium, uwzględnione w zestawie, umożliwiają odspajanie i usuwanie uporczywych zabrudzeń w łazienkach i kuchniach z użyciem ssawki. Bez wysiłku można usuwać nawet silne zabrudzenia z płyt indukcyjnych. Wygodny i niezawodny system mocowania na rzep solidnie zamocowuje się do ssawki ręcznej i umożliwia szybką wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zabrudzeniami. 

Cechy i zalety
Zestaw nakładek do elastycznej ssawki ręcznej: Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry
Specjalna struktura pętelek zapewnia szczególnie dobre usuwanie zabrudzeń i dokładne czyszczenie. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zestaw nakładek do elastycznej ssawki ręcznej: System mocowania pada za pomocą rzepów
System mocowania pada za pomocą rzepów
Nakładkę przymocowuje się do ssawki ręcznej poprzez jej dociśnięcie. Nakładka nie zsuwa się podczas czyszczenia
Zestaw nakładek do elastycznej ssawki ręcznej: Ściereczka mocowana na pasek
Ściereczka mocowana na pasek
Brak kontaktu z zabrudzeniem podczas wymiany nakładek: wystarczy przytrzymać nakładkę za pasek i ściągnąć ssawkę ręczną do góry.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 170 x 65 x 10
Zastosowania
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Płyty grzewcze
  • Piekarnik
  • Okapy