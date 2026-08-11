Zestaw nakładek do elastycznej ssawki ręcznej
Nakładki do elastycznej ssawki ręcznej są wykonane z mikrofibry klasy premium – do odspajania i usuwania jeszcze większej ilości zabrudzeń. System mocowania na rzep ułatwia wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zabrudzeniem.
Dwie nakładki z mikrofibry klasy premium, uwzględnione w zestawie, umożliwiają odspajanie i usuwanie uporczywych zabrudzeń w łazienkach i kuchniach z użyciem ssawki. Bez wysiłku można usuwać nawet silne zabrudzenia z płyt indukcyjnych. Wygodny i niezawodny system mocowania na rzep solidnie zamocowuje się do ssawki ręcznej i umożliwia szybką wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zabrudzeniami.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibrySpecjalna struktura pętelek zapewnia szczególnie dobre usuwanie zabrudzeń i dokładne czyszczenie. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepówNakładkę przymocowuje się do ssawki ręcznej poprzez jej dociśnięcie. Nakładka nie zsuwa się podczas czyszczenia
Ściereczka mocowana na pasekBrak kontaktu z zabrudzeniem podczas wymiany nakładek: wystarczy przytrzymać nakładkę za pasek i ściągnąć ssawkę ręczną do góry.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Kabina prysznicowa
- Blaty w kuchni
- Płyty grzewcze
- Piekarnik
- Okapy