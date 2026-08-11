Dwie nakładki z mikrofibry klasy premium, uwzględnione w zestawie, umożliwiają odspajanie i usuwanie uporczywych zabrudzeń w łazienkach i kuchniach z użyciem ssawki. Bez wysiłku można usuwać nawet silne zabrudzenia z płyt indukcyjnych. Wygodny i niezawodny system mocowania na rzep solidnie zamocowuje się do ssawki ręcznej i umożliwia szybką wymianę nakładki bez konieczności kontaktu z zabrudzeniami.