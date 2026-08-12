Noże kosiarki automatycznej należy wymieniać co jeden do dwóch miesięcy, aby zagwarantować efektywne cięcie i zdrowy trawnik. Ostrza są obustronnie naostrzone i utwardzone, co zapewnia dłuższą żywotność. Zestaw składa się z 12 noży zamiennych i 12 śrub, które można łatwo wymienić ręcznie, co umożliwia łatwą wymianę noży.