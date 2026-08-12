Zestaw noży do RCX
Noże zamienne do robota koszącego RCV. Należy je regularnie wymieniać, aby zapewnić niezmiennie wysoką wydajność koszenia.
Noże kosiarki automatycznej należy wymieniać co jeden do dwóch miesięcy, aby zagwarantować efektywne cięcie i zdrowy trawnik. Ostrza są obustronnie naostrzone i utwardzone, co zapewnia dłuższą żywotność. Zestaw składa się z 12 noży zamiennych i 12 śrub, które można łatwo wymienić ręcznie, co umożliwia łatwą wymianę noży.
Cechy i zalety
Ostrza ostrzone z obu stron
- Do ostrego jak brzytwa cięcia trawy.
- Obracając kosiarkę naprzemiennie w obu kierunkach, ostrza są poddawane naprężeniom po obu stronach i pozostają ostre dwa razy dłużej.
Łatwa wymiana
- Łatwa wymiana ostrza w zaledwie kilku krokach.
- Do wymiany ostrza wystarczy śrubokręt i wytrzymałe rękawice.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|12
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|36 x 18 x 1