Zestaw O-ringów
Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.
Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.. Zawiera o-ringi do zaworu bezpieczeństwa, dyszy punktowej, przedłużki, węża parowego i przyłącza do żelazka. Przydatny zestaw części zamiennych.
Cechy i zalety
Pierścienie O-ring
- Do wymiany zużytych lub zgubionych uszczelek różnych akcesoriów do myjek parowych
- Do uszczelnień między dyszami
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 125 x 30
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- SC 1702
- SC 1702 B
- SC 1702 B Profi
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 Mop parowy EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 EasyFix
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 2125
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
- SI 4.100 CB