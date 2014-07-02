Zestaw O-ringów

Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.

Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.. Zawiera o-ringi do zaworu bezpieczeństwa, dyszy punktowej, przedłużki, węża parowego i przyłącza do żelazka. Przydatny zestaw części zamiennych.

Cechy i zalety
Pierścienie O-ring
  • Do wymiany zużytych lub zgubionych uszczelek różnych akcesoriów do myjek parowych
  • Do uszczelnień między dyszami
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 125 x 30