Zestaw okrągłych nakładek na dużą, okrągłą szczotkę

Dwie wysokiej jakości nakładki z mikrofibry na dużą okrągłą szczotkę zapewniają lepsze usuwanie zanieczyszczeń i olśniewające efekty przy użyciu dużej okrągłej szczotki.

Poluzowuje i zbiera zanieczyszczenia i tłuszcz jeszcze skuteczniej. Idealna do szczególnie ciężkich i uporczywych zanieczyszczeń w łazienkach i kuchniach. Nawet silne zanieczyszczenia na płycie grzewczej można usunąć bez trudu.

Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
  • Doskonale nadają się do czyszczenia opornego brudu na wszystkich powierzchniach w kuchni w w łazience.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 120 x 15
Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Płyty grzewcze
  • Kabina prysznicowa
  • Lodówka
  • Wnętrza szafek
  • Okapy
  • Stal nierdzewna