Zestaw okrągłych nakładek na dużą, okrągłą szczotkę
Dwie wysokiej jakości nakładki z mikrofibry na dużą okrągłą szczotkę zapewniają lepsze usuwanie zanieczyszczeń i olśniewające efekty przy użyciu dużej okrągłej szczotki.
Poluzowuje i zbiera zanieczyszczenia i tłuszcz jeszcze skuteczniej. Idealna do szczególnie ciężkich i uporczywych zanieczyszczeń w łazienkach i kuchniach. Nawet silne zanieczyszczenia na płycie grzewczej można usunąć bez trudu.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
- Doskonale nadają się do czyszczenia opornego brudu na wszystkich powierzchniach w kuchni w w łazience.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 120 x 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Zlewozmywak / umywalka
- Płyty grzewcze
- Kabina prysznicowa
- Lodówka
- Wnętrza szafek
- Okapy
- Stal nierdzewna