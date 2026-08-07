Zestaw pianowy Inno

Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.

Podwójna lanca spryskująca z dyszą pianową i przełącznikiem na strumień wysokociśnieniowy. Bez dysz - wymagają osobnego zamówienia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 2
Akcesoria
Części zamienne

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