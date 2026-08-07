Zestaw pianowy Inno
Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.
Podwójna lanca spryskująca z dyszą pianową i przełącznikiem na strumień wysokociśnieniowy. Bez dysz - wymagają osobnego zamówienia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
Urządzenia archiwalne
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.