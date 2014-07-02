Zestaw pianowy Inno z inżektorem
Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.
Podwójna lanca spryskująca z dyszą pianową i przełącznikiem na strumień wysokociśnieniowy i inżektor środka czyszczącego z precyzyjnym zaworem dozującym 0-5%. Bez dysz - wymagają osobnego zamówienia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3
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