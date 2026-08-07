Zestaw powłoczek z mikrofibry

Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.

2 miękkie, welurowe powłoczki do dyszy ręcznej. Łatwo usuwają zabrudzenia i tłuszcz. Doskonałe do uporczywych zabrudzeń w łazience i kuchni. Pozwalają bez wysiłku usuwać zaschnięte zabrudzenia z kuchenek.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Ściereczka z elastyczną gumką
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Powłoczka nie spada podczas czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 195 x 95 x 30

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Zastosowania
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Płyty grzewcze
  • Okapy
  • Lodówka
  • Wnętrza szafek
  • Stal nierdzewna