Zestaw przyłączeniowy

Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.

Zestaw przyłączeniowy premium do łączenia węży ogrodowych 3/4" (19 mm) z pompami ogrodowymi i wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego praktycznym szybkozłączem. Zestaw przystosowany do wysokiego przepływu i przeznaczony do wszystkich wspomnianych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).

Cechy i zalety
Duża średnica
  • Do zwiększonego przepływu wody
Zawiera adapter kranowy
  • Do szybkiego łączenia złączki i pompy
Praktyczny system Click-on
  • Ułatwia podłączanie węży do pompy
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 84 x 59 x 59
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.