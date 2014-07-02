Zestaw przyłączeniowy
Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.
Zestaw przyłączeniowy premium do łączenia węży ogrodowych 3/4" (19 mm) z pompami ogrodowymi i wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego praktycznym szybkozłączem. Zestaw przystosowany do wysokiego przepływu i przeznaczony do wszystkich wspomnianych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).
Cechy i zalety
Duża średnica
- Do zwiększonego przepływu wody
Zawiera adapter kranowy
- Do szybkiego łączenia złączki i pompy
Praktyczny system Click-on
- Ułatwia podłączanie węży do pompy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.