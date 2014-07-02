Zestaw przyłączeniowy premium do łączenia węży ogrodowych 3/4" (19 mm) z pompami ogrodowymi i wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego praktycznym szybkozłączem. Zestaw przystosowany do wysokiego przepływu i przeznaczony do wszystkich wspomnianych pomp z przyłączem 1" (33.3 mm).