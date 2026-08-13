Zestaw reduktora ciśnienia, 1/2 cala
Do montażu na systemie Home Base urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią L2P: zestaw mocujący z reduktorem ciśnienia, separatorem wody i separatorem oleju. Ciśnienie strumienia reguluje się na maszynie zgodnie z wymaganiami.
Zestaw opracowany z myślą o łatwej modernizacji na systemie home Base urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią L2P w kilku prostych krokach umożliwia regulację ciśnienia strumienia na samym urządzeniu w celu dopasowania go do danego zastosowania. Dzięki zintegrowanemu reduktorowi ciśnienia ciśnienie może być regulowane w szerokim zakresie, od 0,5 do 10,0 barów, a także może być zablokowane w danej pozycji. Straty ciśnienia są niezwykle niskie. Separator cyklonowy, a także filtr wody i oleju gwarantują zawsze bezpieczną pracę, nawet jeśli sprężone powietrze dostarczane z zewnątrz jest gorszej jakości. Dla dodatkowej wygody poziom napełnienia można łatwo odczytać z zewnątrz w dowolnym momencie, a funkcja opróżniania jest półautomatyczna.
Cechy i zalety
Regulacja ciśnienia strumienia
- Możliwość regulowania intensywności czyszczenia suchym lodem.
- Umożliwia wszechstronne zastosowanie.
Filtrowanie sprężonego powietrza
- Bezpieczne użytkowanie dzięki filtrowi, jak również separatorowi wody i oleju.
Prosty montaż
- Nawet dla niedoświadczonych osób prosty montaż i demontaż.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|265 x 210 x 285
Zastosowania
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Do czyszczenia tapicerki oraz tekstyliów
- Do czyszczenia szaf sterowniczych, podzespołów elektrycznych i elementów sterowania
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek