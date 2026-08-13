Zestaw opracowany z myślą o łatwej modernizacji na systemie home Base urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią L2P w kilku prostych krokach umożliwia regulację ciśnienia strumienia na samym urządzeniu w celu dopasowania go do danego zastosowania. Dzięki zintegrowanemu reduktorowi ciśnienia ciśnienie może być regulowane w szerokim zakresie, od 0,5 do 10,0 barów, a także może być zablokowane w danej pozycji. Straty ciśnienia są niezwykle niskie. Separator cyklonowy, a także filtr wody i oleju gwarantują zawsze bezpieczną pracę, nawet jeśli sprężone powietrze dostarczane z zewnątrz jest gorszej jakości. Dla dodatkowej wygody poziom napełnienia można łatwo odczytać z zewnątrz w dowolnym momencie, a funkcja opróżniania jest półautomatyczna.