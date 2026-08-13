Zestaw ściereczek do robota do mycia okien RCW 2

Wysokiej jakości zestaw ściereczek z mikrofibry do robota do mycia okien RCW 2 gwarantuje optymalne efekty czyszczenia okien i szklanych powierzchni.

Zestaw ściereczek zawiera 5 par (10 sztuk) ściereczek z mikrofibry do robota do czyszczenia okien RCW 2. Są one specjalnie zaprojektowane do niezawodnego czyszczenia okien, luster i wszystkich gładkich twardych powierzchni w domu. Dzięki wyjątkowej chłonności, ściereczki niezawodnie usuwają lekkie zanieczyszczenia i wchłaniają duże ilości wody i zanieczyszczeń. Są szczególnie łatwe w użyciu dzięki elastycznej gumce. Ściereczki można łatwo nasunąć na obracające się dyski robota. Mocno przylegają i nie ślizgają się podczas procesu czyszczenia. Ściereczki mogą być używane z dwóch stron i można je prać w pralce w temperaturze do 40 °C bez użycia płynu do zmiękczania tkanin.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Efektywnie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i innych gładkich powierzchni
  • Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (Para) 5
Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra