Zestaw ściereczek do robota do mycia okien RCW 2
Wysokiej jakości zestaw ściereczek z mikrofibry do robota do mycia okien RCW 2 gwarantuje optymalne efekty czyszczenia okien i szklanych powierzchni.
Zestaw ściereczek zawiera 5 par (10 sztuk) ściereczek z mikrofibry do robota do czyszczenia okien RCW 2. Są one specjalnie zaprojektowane do niezawodnego czyszczenia okien, luster i wszystkich gładkich twardych powierzchni w domu. Dzięki wyjątkowej chłonności, ściereczki niezawodnie usuwają lekkie zanieczyszczenia i wchłaniają duże ilości wody i zanieczyszczeń. Są szczególnie łatwe w użyciu dzięki elastycznej gumce. Ściereczki można łatwo nasunąć na obracające się dyski robota. Mocno przylegają i nie ślizgają się podczas procesu czyszczenia. Ściereczki mogą być używane z dwóch stron i można je prać w pralce w temperaturze do 40 °C bez użycia płynu do zmiękczania tkanin.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
- Efektywnie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i innych gładkich powierzchni
- Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (Para)
|5
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 60 x 60
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra