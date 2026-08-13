Zestaw ściereczek zawiera 5 ściereczek z mikrofibry zaprojektowanych specjalnie do robota do mycia okien RCW 4. Idealnie nadają się do dokładnego czyszczenia okien, luster i wszystkich innych gładkich, twardych powierzchni. Dzięki wyjątkowej chłonności ściereczki niezawodnie wchłaniają duże ilości wody i rozluźnionych zanieczyszczeń, a także bez wysiłku usuwają lekkie zanieczyszczenia. Zapięcie na rzepy sprawia, że ściereczki są wyjątkowo łatwe w zakładaniu i wymianie. Mogą być używane z dwóch stron i można je prać w pralce w temperaturze do 40 °C bez użycia płynu do zmiękczania tkanin.