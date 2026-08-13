Zestaw ściereczek do robota do mycia okien RCW 4

Dla optymalnych efektów czyszczenia: zestaw wysokiej jakości ściereczek z mikrofibry do rutynowego czyszczenia okien i szklanych powierzchni za pomocą robota do mycia okien RCW 4.

Zestaw ściereczek zawiera 5 ściereczek z mikrofibry zaprojektowanych specjalnie do robota do mycia okien RCW 4. Idealnie nadają się do dokładnego czyszczenia okien, luster i wszystkich innych gładkich, twardych powierzchni. Dzięki wyjątkowej chłonności ściereczki niezawodnie wchłaniają duże ilości wody i rozluźnionych zanieczyszczeń, a także bez wysiłku usuwają lekkie zanieczyszczenia. Zapięcie na rzepy sprawia, że ściereczki są wyjątkowo łatwe w zakładaniu i wymianie. Mogą być używane z dwóch stron i można je prać w pralce w temperaturze do 40 °C bez użycia płynu do zmiękczania tkanin.

Cechy i zalety
Ściereczka z mocowaniem na rzep
  • Ściereczki z mikrofibry usuwają zanieczyszczenia z gładkich szklanych powierzchni. 
  • Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki mocowaniu na rzep.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 5
Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment