Zestaw zawiera dwie ściereczki do odkurzacza sprzątającego RVC 3 i RCV 2. Jeśli urządzenie działa w trybie mopowania, wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV lub linoleum. Lekkie, zaschnięte zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane, a kurz jest nie tylko odkurzany, ale i skutecznie wiązany. Dzięki niezawodnemu mocowaniu na rzep, ściereczki można szybko i łatwo wymienić.