Zestaw ściereczek do wycierania RCV 2, RVC 3 (2 szt.)
Optymalne efekty czyszczenia: zestaw wysokiej jakości ściereczek z mikrofibry do mopowania twardych powierzchni na mokro za pomocą odkurzaczy automatycznych RVC 3 i RCV 2.
Zestaw zawiera dwie ściereczki do odkurzacza sprzątającego RVC 3 i RCV 2. Jeśli urządzenie działa w trybie mopowania, wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV lub linoleum. Lekkie, zaschnięte zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane, a kurz jest nie tylko odkurzany, ale i skutecznie wiązany. Dzięki niezawodnemu mocowaniu na rzep, ściereczki można szybko i łatwo wymienić.
Cechy i zalety
Ściereczka z mocowaniem na rzep
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|275 x 113 x 3