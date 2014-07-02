Zestaw wysokiej jakości ściereczek zawiera 2 duże ściereczki podłogowe oraz 3 powłoczki do dyszy ręcznej. Ściereczki są mocowane na dużej dyszy podłogowej, a powłoczki nakładane na dyszę ręczną. Wytrzymałe, chłonne, niestrzępiące ściereczki frotte doskonale wchłaniają zabrudzenia. Doskonałe do czyszczenia podłóg z PCV, linoleum, płytek i kamienia.