Zestaw ściereczek frotte

Zestaw pięciu ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny.

Zestaw wysokiej jakości ściereczek zawiera 2 duże ściereczki podłogowe oraz 3 powłoczki do dyszy ręcznej. Ściereczki są mocowane na dużej dyszy podłogowej, a powłoczki nakładane na dyszę ręczną. Wytrzymałe, chłonne, niestrzępiące ściereczki frotte doskonale wchłaniają zabrudzenia. Doskonałe do czyszczenia podłóg z PCV, linoleum, płytek i kamienia.

Cechy i zalety
Ściereczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Powłoczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Płytki
  • Kabina prysznicowa
  • Płyty grzewcze
  • Okapy
  • Lodówka
  • Podłogi twarde
  • Kuchnie