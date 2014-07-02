Zestaw ściereczek frotte
Zestaw pięciu ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny.
Zestaw wysokiej jakości ściereczek zawiera 2 duże ściereczki podłogowe oraz 3 powłoczki do dyszy ręcznej. Ściereczki są mocowane na dużej dyszy podłogowej, a powłoczki nakładane na dyszę ręczną. Wytrzymałe, chłonne, niestrzępiące ściereczki frotte doskonale wchłaniają zabrudzenia. Doskonałe do czyszczenia podłóg z PCV, linoleum, płytek i kamienia.
Cechy i zalety
Ściereczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
- Duża chłonność i absorpcja brudu.
- Pranie w temperaturze 60 °C
Powłoczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
- Duża chłonność i absorpcja brudu.
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|265 x 65 x 200
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Płytki
- Kabina prysznicowa
- Płyty grzewcze
- Okapy
- Lodówka
- Podłogi twarde
- Kuchnie