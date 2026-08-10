Zestaw ściereczek podłogowych Power EasyFix
Dwie ściereczki do dokładnego i higienicznego czyszczenia posadzek twardych ze średnich i uporczywych zanieczyszczeń.
Zestaw ściereczek do czyszczenia posadzek Power EasyFix zawiera dwie wysokiej jakości ściereczki do dokładnego i higienicznego czyszczenia za pomocą parownicy. Ściereczka Ultra Abrasive ma wyższą zawartość włókien ściernych, co zapewnia szczególnie łatwe usuwanie uporczywych zanieczyszczeń. Ściereczka Abrasive wspomaga usuwanie zanieczyszczeń za pomocą włókien ściernych i zapewnia doskonałe zbieranie zanieczyszczeń dzięki dodatkowym miękkim elementom tekstylnym, na przykład podczas wycierania po czyszczeniu ściereczką Ultra Abrasive. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej parownicy: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana na swoim miejscu. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mieszanka włókien
System mocowania pada za pomocą rzepów
Ściagacz pada
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie kamienia
- Podłogi twarde
- Płytki