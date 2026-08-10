Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni - EasyFix
Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w kuchni.
Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni (np. płytek elektrycznych) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Powłoczka z mikrofibry
- Łatwy montaż i demontaż
- Powłoczka nie spada podczas czyszczenia.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Ściereczka do polerowania stali nierdzewnej wykonana z mikrofibry wysokiej jakości
- Brak zacieków.
- Doskonałe pochłanianie wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Blaty w kuchni
- Zlewozmywak / umywalka
- Okapy
- Płyty grzewcze
- Stal nierdzewna
- Lodówka
- Wnętrza szafek
- Płytki