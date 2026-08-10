Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni (np. płytek elektrycznych) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej.