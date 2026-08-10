Zestaw ściereczek z mikrofibry do kuchni - EasyFix

Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w kuchni.

Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni (np. płytek elektrycznych) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Powłoczka z mikrofibry
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Powłoczka nie spada podczas czyszczenia.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Ściereczka do polerowania stali nierdzewnej wykonana z mikrofibry wysokiej jakości
  • Brak zacieków.
  • Doskonałe pochłanianie wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 112 x 18
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Blaty w kuchni
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Stal nierdzewna
  • Lodówka
  • Wnętrza szafek
  • Płytki