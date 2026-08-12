Optymalne czyszczenie: Zestaw łączący ścierkę do szorowania, ścierkę do płytek oraz miękką ścierkę oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej powierzchni. Ścierki można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Zestawem tym można czyścić delikatne i uporczywe zabrudzenia jak również wrażliwe oraz odporne powierzchnie. Kolejna korzyść: Ścierki nadają się do prania, dzięki czemu można ich używać zaraz po wyczyszczeniu.