Zestaw ścierek do KV 4

Wydajny zestaw składający się ze ścierki do szorowania, ścierki do płytek i miękkiej ścierki. Można je łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Doskonałe do każdej powierzchni.

Optymalne czyszczenie: Zestaw łączący ścierkę do szorowania, ścierkę do płytek oraz miękką ścierkę oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej powierzchni. Ścierki można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Zestawem tym można czyścić delikatne i uporczywe zabrudzenia jak również wrażliwe oraz odporne powierzchnie. Kolejna korzyść: Ścierki nadają się do prania, dzięki czemu można ich używać zaraz po wyczyszczeniu.

Cechy i zalety
Łatwe mocowanie i zdejmowanie.
Mogą być prane w pralce
  • Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Specjalne ścierki do wycierania
  • Doskonałe do wszystkich powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 3
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 261 x 106 x 12
Zastosowania
  • Powierzchnie odporne na zarysowania
  • Delikatne powierzchnie