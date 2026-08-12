Zestaw ścierek do KV 4
Wydajny zestaw składający się ze ścierki do szorowania, ścierki do płytek i miękkiej ścierki. Można je łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Doskonałe do każdej powierzchni.
Optymalne czyszczenie: Zestaw łączący ścierkę do szorowania, ścierkę do płytek oraz miękką ścierkę oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej powierzchni. Ścierki można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Zestawem tym można czyścić delikatne i uporczywe zabrudzenia jak również wrażliwe oraz odporne powierzchnie. Kolejna korzyść: Ścierki nadają się do prania, dzięki czemu można ich używać zaraz po wyczyszczeniu.
Cechy i zalety
Łatwe mocowanie i zdejmowanie.
Mogą być prane w pralce
- Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Specjalne ścierki do wycierania
- Doskonałe do wszystkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Powierzchnie odporne na zarysowania
- Delikatne powierzchnie