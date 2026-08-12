Zestaw startowy - ostrza do podkaszarki

Ostrze podkaszarki usuwa niepożądaną roślinność i mech nawet w trudno dostępnych miejscach i jest kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi Kärcher 18 V i 36 V.

Dzięki tym mocnym ostrzom podkaszarki mech, niechcianą roślinność i chwasty należą już do przeszłości – nawet w trudno dostępnych miejscach, do których nie można dotrzeć za pomocą kosiarki. Zestaw startowy zawiera uchwyt ostrza z 10 ostrzami podkaszarki, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Idealnie pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V Kärcher.

Cechy i zalety
Wynik cięcia
  • Wyjątkowo skuteczne cięcie i czysty efekt dzięki wytrzymałemu ostrzu podkaszarki.
Beznarzędziowa wymiana noży
  • Ostrze podkaszarki można wymienić kilkoma ruchami bez użycia narzędzi.
Praktyczny zestaw startowy 2 w 1
  • Dołączony do zestawu uchwyt na 10 ostrzy podkaszarki umożliwia długotrwałą pracę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
  • Pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V firmy Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba noży 2
Szerokość koszenia (cm) 23
Kolor szary
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 118 x 118 x 35
Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek