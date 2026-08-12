Zestaw startowy - ostrza do podkaszarki
Ostrze podkaszarki usuwa niepożądaną roślinność i mech nawet w trudno dostępnych miejscach i jest kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi Kärcher 18 V i 36 V.
Dzięki tym mocnym ostrzom podkaszarki mech, niechcianą roślinność i chwasty należą już do przeszłości – nawet w trudno dostępnych miejscach, do których nie można dotrzeć za pomocą kosiarki. Zestaw startowy zawiera uchwyt ostrza z 10 ostrzami podkaszarki, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Idealnie pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V Kärcher.
Cechy i zalety
Wynik cięcia
- Wyjątkowo skuteczne cięcie i czysty efekt dzięki wytrzymałemu ostrzu podkaszarki.
Beznarzędziowa wymiana noży
- Ostrze podkaszarki można wymienić kilkoma ruchami bez użycia narzędzi.
Praktyczny zestaw startowy 2 w 1
- Dołączony do zestawu uchwyt na 10 ostrzy podkaszarki umożliwia długotrwałą pracę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V firmy Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba noży
|2
|Szerokość koszenia (cm)
|23
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|118 x 118 x 35
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek