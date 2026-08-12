Dzięki tym mocnym ostrzom podkaszarki mech, niechcianą roślinność i chwasty należą już do przeszłości – nawet w trudno dostępnych miejscach, do których nie można dotrzeć za pomocą kosiarki. Zestaw startowy zawiera uchwyt ostrza z 10 ostrzami podkaszarki, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Idealnie pasują do podkaszarek akumulatorowych 18 V i 36 V Kärcher.