Startowy zestaw ściereczek zapewniający idealną czystość podczas czyszczenia parowego. Dwie ściereczki do czyszczenia posadzek ze specjalną strukturą pętelek tkaniny zapewniają szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń, nawet narożniki i krawędzie są czyszczone bez wysiłku. Wysoka przepuszczalność pary ściereczek do czyszczenia posadzek zapewnia doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia. Można je łatwo i szybko mocować do dyszy podłogowej EasyFix za pomocą systemu rzepów i zdejmować bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Za pomocą nakładki ściernej na dyszę ręczną można łatwo usunąć nawet uporczywy kamień i pozostałości mydła, a ściereczka do polerowania sprawi, że lustra i inne gładkie powierzchnie będą lśnić jak nowe.