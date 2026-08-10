Zestaw startowy ściereczek do czyszczenia parowego
Wysokiej jakości startowy zestaw ściereczek do czyszczenia parowego zawiera dwie uniwersalne ściereczki do czyszczenia posadzek, nakładkę ścierną do dyszy ręcznej i ściereczkę do polerowania.
Startowy zestaw ściereczek zapewniający idealną czystość podczas czyszczenia parowego. Dwie ściereczki do czyszczenia posadzek ze specjalną strukturą pętelek tkaniny zapewniają szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń, nawet narożniki i krawędzie są czyszczone bez wysiłku. Wysoka przepuszczalność pary ściereczek do czyszczenia posadzek zapewnia doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia. Można je łatwo i szybko mocować do dyszy podłogowej EasyFix za pomocą systemu rzepów i zdejmować bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Za pomocą nakładki ściernej na dyszę ręczną można łatwo usunąć nawet uporczywy kamień i pozostałości mydła, a ściereczka do polerowania sprawi, że lustra i inne gładkie powierzchnie będą lśnić jak nowe.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
System mocowania pada za pomocą rzepów
Ściagacz pada
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
Ściereczka o wysokiej chłonności na dyszę ręczną, wykonana z mikrofibry
Wysokiej jakości mikrofibra do polerowania
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Kabina prysznicowa
- Umywalka
- Krany
- Lustra
- Płytki