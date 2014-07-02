Zestaw szczotek okrągłych
Zestaw okrągłych szczotek (4 sztuki)
Zestaw okrągłych szczotek w czterech kolorach do różnych zastosowań.
Cechy i zalety
4 różne kolory
- Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
Włosie wysokiej jakości
- Łatwe usuwanie grubych warstw brudu
- Długi okres eksploatacji włosia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|30 x 30 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Łazienki
- Krany
- Czyszczenie odpływów
- Zlewozmywak / umywalka
- WC
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Blaty w kuchni