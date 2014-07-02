Zestaw szczotek okrągłych

Zestaw okrągłych szczotek (4 sztuki)

Zestaw okrągłych szczotek w czterech kolorach do różnych zastosowań.

Cechy i zalety
4 różne kolory
  • Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
Włosie wysokiej jakości
  • Łatwe usuwanie grubych warstw brudu
  • Długi okres eksploatacji włosia
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 30 x 30 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Łazienki
  • Krany
  • Czyszczenie odpływów
  • Zlewozmywak / umywalka
  • WC
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Blaty w kuchni