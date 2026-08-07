Zestaw składa się z dwóch mosiężnych szczotek i dwóch szczotek power, a jego bardzo duża moc czyszcząca czyni z niego doskonały dodatek do innych okrągłych szczotek. Wytrzymałe włosie, które zużywa się bardzo powoli, ułatwia usuwanie uporczywych zabrudzeń i zaskorupień – na przykład z kratek do piekarnika czy grilli. Niezwykle trwałe włosie sprawia, że okrągłe szczotki wyróżniają się spośród szczotek do parownic Kärcher. Idealne do używania na powierzchniach nienarażonych na zarysowania.