Zestaw szczotek Power Brush

Zestaw szczotek Power Brush umożliwia szybkie i łatwe usuwanie parownicą nawet uporczywych zabrudzeń czy zaskorupień bez pozostawiania śladów. Szczególnie nadaje się do czyszczenia kratek do piekarnika czy grilli.

Zestaw składa się z dwóch mosiężnych szczotek i dwóch szczotek power, a jego bardzo duża moc czyszcząca czyni z niego doskonały dodatek do innych okrągłych szczotek. Wytrzymałe włosie, które zużywa się bardzo powoli, ułatwia usuwanie uporczywych zabrudzeń i zaskorupień – na przykład z kratek do piekarnika czy grilli. Niezwykle trwałe włosie sprawia, że okrągłe szczotki wyróżniają się spośród szczotek do parownic Kärcher. Idealne do używania na powierzchniach nienarażonych na zarysowania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 26 x 26 x 40

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Zastosowania
  • Grill
  • Piekarnik
  • Oporny brud