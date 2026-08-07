Zestaw szczotek Power Brush
Zestaw szczotek Power Brush umożliwia szybkie i łatwe usuwanie parownicą nawet uporczywych zabrudzeń czy zaskorupień bez pozostawiania śladów. Szczególnie nadaje się do czyszczenia kratek do piekarnika czy grilli.
Zestaw składa się z dwóch mosiężnych szczotek i dwóch szczotek power, a jego bardzo duża moc czyszcząca czyni z niego doskonały dodatek do innych okrągłych szczotek. Wytrzymałe włosie, które zużywa się bardzo powoli, ułatwia usuwanie uporczywych zabrudzeń i zaskorupień – na przykład z kratek do piekarnika czy grilli. Niezwykle trwałe włosie sprawia, że okrągłe szczotki wyróżniają się spośród szczotek do parownic Kärcher. Idealne do używania na powierzchniach nienarażonych na zarysowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|26 x 26 x 40
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Zastosowania
- Grill
- Piekarnik
- Oporny brud