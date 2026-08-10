ZESTAW TRZECH ŻYŁEK DO PODKASZARKI AKUMULATOROWEJ LTR 18 BATTERY
Zwój (dostarczany w trójpaku) ze skręcaną żyłką do koszenia zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do wszystkich akumulatorowych podkaszarek Kärcher 18 V Battery Power.
Wzdłuż ścian domu czy wokół krzewów — każdy ogród ma te trudno dostępne miejsca, do których nie da się dotrzeć kosiarką. Tak ciasne zakamarki wymagają małego, elastycznego i przede wszystkim wydajnego urządzenia – takiego jak podkaszarka do trawy firmy Kärcher. Podkaszarka do trawy zawiera skręconą żyłkę tnącą, która jest stale dostosowywana względem szpuli poprzez automatyczne przedłużanie żyłki. Dzięki temu żyłka ma zawsze idealną długość podczas każdego cięcia, co gwarantuje czyste rezultaty. W przypadku zużycia żyłki nowy zwój można z łatwością zamontować bez potrzeby użycia żadnych narzędzi. Dzięki temu koszenie można kontynuować do ostatniego źdźbła trawy. Szpula ze skręconą żyłką 1,6 mm do podkaszarki (która jest sprzedawana w trójpaku) jest odpowiednia dla modeli LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.
Cechy i zalety
Żyłka skręcana
- Precyzyjna, cicha i niezawodna — wszystko to gwarantuje skręcana żyłka.
Automatyczne podawanie żyłki
- Żyłka kosząca jest regulowana automatycznie, dlatego ma zawsze perfekcyjną długość.
Zwój można wymienić bez narzędzi
- Do wymiany zwoju wystarczy kilka prostych ruchów ręką i nie są wymagane żadne narzędzia.
Elastyczne zastosowanie
- Solidna żyłka kosząca bez problemu dociera do trudno dostępnych części ogrodu.
Praktyczny trójpak
- Trzy zwoje w zestawie pozwolą na dłuższą pracę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Grubość żyłki (mm)
|1,6
|Długość żyłki na zwój (m)
|3,6
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|55 x 55 x 24
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek