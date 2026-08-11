Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych Re!Fibe
Ściereczki do czyszczenia podłóg Re!Fibe, wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu i wykorzystujące technologię CiCLO®¹⁾, idealnie nadają się do usuwania uporczywych zanieczyszczeń za pomocą parownicy.
Zestaw ściereczek do czyszczenia posadzek Re!Fibe zawiera dwie chłonne i wytrzymałe ściereczki do czyszczenia posadzek wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu z technologią CiCLO®¹⁾. CiCLO® to technologia, która przyspiesza rozkład włókien poliestrowych, zmniejszając zanieczyszczenie wody mikrodrobinami plastiku²⁾. Wysoka przepuszczalność pary umożliwia doskonałe i higienicznie efekty czyszczenia. Dzięki systemowi rzepów ściereczki do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przymocować. Ponadto, podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana i nie może się zsunąć.
Cechy i zalety
100% poliester z recyklingu z technologią CiCLO®¹⁾Specjalna struktura pętli w ściereczce zapewnia szczególnie skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni o zamkniętej strukturze. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepówProste zakładanie pada na dyszę podłogową. Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz padaZmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem. Obszar zastosowania (np. oddzielenie kuchni od łazienki) można odnotować w przeznaczonym na to polu na klapce na stopę.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Z wyjątkiem zapięcia na rzep.
²⁾ Przy każdym praniu tekstyliów uwalniane są mikrowłókna, które trafiają do oceanów. Stopień rozkładu włókien poliestrowych wykonanych w technologii CiCLO® wynosi 94,3% w ciągu 3,7 roku, podczas gdy rozkład zwykłych włókien poliestrowych wynosi tylko 4,9% w ciągu 3,7 roku (zgodnie z normą ASTM D6691). Ta tkanina nie nadaje się do kompostowania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Logo i znaki CiCLO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Podłogi twarde
- Płytki