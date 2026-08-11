Dane techniczne

Kolor Biała Waga (kg) 0,1 Waga z opakowaniem (kg) 0,2 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ Z wyjątkiem zapięcia na rzep.

²⁾ Przy każdym praniu tekstyliów uwalniane są mikrowłókna, które trafiają do oceanów. Stopień rozkładu włókien poliestrowych wykonanych w technologii CiCLO® wynosi 94,3% w ciągu 3,7 roku, podczas gdy rozkład zwykłych włókien poliestrowych wynosi tylko 4,9% w ciągu 3,7 roku (zgodnie z normą ASTM D6691). Ta tkanina nie nadaje się do kompostowania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Logo i znaki CiCLO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intrinsic Advanced Materials, LLC.