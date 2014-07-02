Zestaw węża ssącego, 3,5 m
Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.
Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie 3,5 m wąż spiralny 1". Zestaw zawiera filtr oraz zawór zwrotny do podłączenia po stronie ssawnej pompy ogrodowej lub wysokociśnieniowej pompy do użytku domowego. Zapobiega cofaniu wody i skraca czas napełniania. Może być użyty jako przedłużenie węża ssącego. Przeznaczony do użytku z wymienionymi wyżej pompami z przyłączem 1" (33,3 mm).
Cechy i zalety
Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie 3,5 m wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym.
- Do zasysania wody, łatwy w montażu na pompie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|3,5
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 415 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.