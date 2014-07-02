Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie 7 m wąż spiralny 1". Zestaw zawiera filtr oraz zawór zwrotny do podłączenia po stronie ssawnej pompy ogrodowej lub wysokociśnieniowej pompy do użytku domowego. Zapobiega cofaniu wody i skraca czas napełniania. Może być użyty jako przedłużenie węża ssącego. Przeznaczony do użytku z wymienionymi wyżej pompami z przyłączem 1" (33,3 mm).