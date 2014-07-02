Zestaw zdalnego sterowania

Zdalne sterowanie funkcjami: włącz/wyłącz, woda zimna/gorąca, środek czyszczące włącz/wyłącz. Do urządzeń typu HDS klasy średniej i super. Do zamontowania na ścianie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 7
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.