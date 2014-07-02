Zestaw zdalnego sterowania
Zdalne sterowanie funkcjami: włącz/wyłącz, woda zimna/gorąca, środek czyszczące włącz/wyłącz. Do urządzeń typu HDS klasy średniej i super. Do zamontowania na ścianie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
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