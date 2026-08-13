To oświetlenie robocza LED opracowano specjalnie do bezpośredniego montażu na dyszach urządzeń typu liquid-to-pellet (L2P) i poprawia ono widoczność obszaru roboczego. Słabe warunki oświetleniowe mogą negatywnie wpływać na efekty czyszczenia. Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 170 lumenów, lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie i poprawia widoczność przez co najmniej pięć godzin pracy. Montaż oświetlenia polega jedynie na przymocowaniu go do dyszy. Dzięki niewielkiemu ciężarowi lampa nie wpływa na obsługę urządzenia. Oświetlenie robocze jest również wodoodporne. W zestawie znajduje się jedna bateria litowo-jonowa CR123; dodatkowe baterie są dostępne oddzielnie.