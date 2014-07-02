Złącze do węży 2xM22x1,5 z gumową osłoną

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłącze 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Mosiężne podwójne złącze do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych. Z gumowym zabezpieczeniem. Złącze: 2x M 22 x 1,5 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
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