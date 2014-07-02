Złącze dysz

Złącze śrubowe dysz z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power M 18 x 1.5.

Do zabezpieczania i podłączania dysz Power Kärcher do lanc spryskujących (M 18 x 1,5 IG).

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint M18 x 1,5
Gwint przyłącza M22 x 1,5