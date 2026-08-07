Złącze przegubowe

Do trudno dostępnych miejsc: Wysokociśnieniowy przegub wyboczeniowy z bezstopniową regulacją kąta do 120°. Wystarczy podłączyć lancę spryskującą bezpośrednio do myjki ciśnieniowej.

Dzięki bezstopniowej regulacji kąta wysokociśnieniowego przegubu wyboczeniowego — do 120° — można z łatwością czyścić trudno dostępne miejsca podczas operacji przy wysokim ciśnieniu. Narzędzie to umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie maszyn, pojazdów, podwozi, elewacji, dachów oraz wielu innych przedmiotów. Podłącza się je bardzo łatwo i wygodnie bezpośrednio do lancy spryskującej myjki ciśnieniowej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 300
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
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