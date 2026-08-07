Podczas czyszczenia maszyn, pojazdów, podwozi, elewacji, dachów itp. za pomocą myjek ciśnieniowych można natknąć się na obszary, do których nie da się dotrzeć lancą spryskującą lub jest to bardzo trudne. Wysokociśnieniowy przegub wyboczeniowy rozwiązuje ten problem. Dzięki bezstopniowej regulacji kąta do 120° można z łatwością czyścić nawet trudno dostępne miejsca, niczego nie pomijając. Wystarczy podłączyć lancę spryskującą bezpośrednio do myjki ciśnieniowej lub lancy teleskopowej.