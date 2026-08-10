Złącze rurowe

Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.

Rury ssące o średnicy PE 1 1/4" można podłączyć (połączenie podciśnieniowe) do strony ssącej pompy za pomocą adaptera. Oznacza to na przykład, że wodę można pompować z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny lub studnie, i używać do pralek, spłukiwania toalet lub podlewania ogrodu. Dzięki wewnętrznemu gwintowi G1 można użyć dostępnych na rynku węży ssących z gwintem przyłączeniowym G1. Łatwe w instalacji promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oferuje wysoce niezawodne uszczelnienie dla bezproblemowej obsługi.

Cechy i zalety
Złączka bezpośrednia do rur ssących (1 1/4")
  • Beznarzędziowe podłączanie pompy do rur (1 1/4").
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 63 x 80 x 63

Wyposażenie

  • Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.