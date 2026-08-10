Rury ssące o średnicy PE 1 1/4" można podłączyć (połączenie podciśnieniowe) do strony ssącej pompy za pomocą adaptera. Oznacza to na przykład, że wodę można pompować z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny lub studnie, i używać do pralek, spłukiwania toalet lub podlewania ogrodu. Dzięki wewnętrznemu gwintowi G1 można użyć dostępnych na rynku węży ssących z gwintem przyłączeniowym G1. Łatwe w instalacji promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oferuje wysoce niezawodne uszczelnienie dla bezproblemowej obsługi.