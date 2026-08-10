Złącze rurowe
Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.
Rury ssące o średnicy PE 1 1/4" można podłączyć (połączenie podciśnieniowe) do strony ssącej pompy za pomocą adaptera. Oznacza to na przykład, że wodę można pompować z alternatywnych źródeł, takich jak cysterny lub studnie, i używać do pralek, spłukiwania toalet lub podlewania ogrodu. Dzięki wewnętrznemu gwintowi G1 można użyć dostępnych na rynku węży ssących z gwintem przyłączeniowym G1. Łatwe w instalacji promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oferuje wysoce niezawodne uszczelnienie dla bezproblemowej obsługi.
Cechy i zalety
Złączka bezpośrednia do rur ssących (1 1/4")
- Beznarzędziowe podłączanie pompy do rur (1 1/4").
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|63 x 80 x 63
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.