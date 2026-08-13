Specjalnie zaprojektowane złącze Y umożliwia podłączenie 2 węży sprężonego powietrza o małym przekroju bezpośrednio do systemów Kärcher do czyszczenia suchym lodem z innowacyjnym procesem Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu). Łatwe w montażu akcesorium zapewnia większą ilość sprężonego powietrza zasilającego urządzenie do czyszczenia suchym lodem, a tym samym do bezpośredniego zwiększenia wydajności czyszczenia.