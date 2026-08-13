Złącze Y, sprężone powietrze
Specjalne złącze Y do podłączenia 2 węży sprężonego powietrza o małym przekroju do urządzeń do czyszczenia suchym lodem.
Specjalnie zaprojektowane złącze Y umożliwia podłączenie 2 węży sprężonego powietrza o małym przekroju bezpośrednio do systemów Kärcher do czyszczenia suchym lodem z innowacyjnym procesem Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu). Łatwe w montażu akcesorium zapewnia większą ilość sprężonego powietrza zasilającego urządzenie do czyszczenia suchym lodem, a tym samym do bezpośredniego zwiększenia wydajności czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|106 x 100 x 27