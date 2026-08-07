Złączka męska

Złącze męskie z hartowanej stali nierdzewnej do szybkozłączki 2.115-000. Gwint zewnętrzny M 22 x 1,5.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
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