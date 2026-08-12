Żółta ssawka 170 mm do myjek do okien WV 6
Wąska ssawka z listwami zbierającymi wykonanymi z silikonu do myjek do okien WV 6 przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.
Gdy większe dysze ssące są po prostu za duże do okna, do gry wkracza wąska ssawka do myjek WV 6. Dzięki szerokości 170 mm ssawka bez wysiłku i skutecznie czyści okna szczeblinowe lub inne małe powierzchni okiennych.
Cechy i zalety
Silikonowa listwa zbierająca
- Elastyczne listwy zbierające wykonane z silikonu umożliwiają zbieranie wody tuż przy samej krawędzi szyby.
Wąski kształt
- Odpowiednia do czyszczenia wąskich powierzchni
Łatwa w wymianie
- Ssawkę łatwo wymienić na urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Lustra
- Flizy