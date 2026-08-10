ŻYŁKA DO PODKASZARKI AKUMULATOROWEJ LTR 36 BATTERY
Skręcana żyłka do podkaszania z automatycznym podawaniem żyłki czynią zwój z obudową do akumulatorowej podkaszarki 36 V Kärcher Battery Power idealnym narzędziem do trudno dostępnych miejsc w ogrodzie.
Jeśli w koszeniu przeszkadzają krzewy lub ściana, potrzebujesz narzędzia, które zapewnia zarówno zwinność, jak i dużą moc: podkaszarki do trawy Kärcher. Z łatwością radzi sobie z trudno dostępnymi miejscami w ogrodzie. Niezawodnie zapewnia czyste rezultaty koszenia dzięki szpuli ze skręconą żyłką do podkaszarki, która nadaje się do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery. Skręcona żyłka zapewnia precyzję i wytrzymałość, ponieważ jest stale dostosowywana względem szpuli poprzez automatyczne przedłużanie żyłki. Gwarantuje to niezmiennie czyste efekty cięcia, nawet przy dłuższych przerwach w pracy. Kolejnymi zaletami są cicha praca i prosta, beznarzędziowa wymiana szpuli żyłki w zaledwie kilku prostych krokach. Dzięki temu koszenie można kontynuować do ostatniego źdźbła trawy.
Cechy i zalety
Żyłka skręcana
- Precyzyjna, cicha i niezawodna — wszystko to gwarantuje skręcana żyłka.
Automatyczne podawanie żyłki
- Żyłka jest regulowana automatycznie, dlatego ma zawsze perfekcyjną długość.
Zwój można wymienić bez narzędzi
- Do wymiany zwoju wystarczy kilka prostych ruchów ręką i nie są wymagane żadne narzędzia.
Praktyczna obudowa
- Oprócz zwoju zestaw zawiera również odpowiednią obudowę.
Elastyczne zastosowanie
- Solidna żyłka kosząca bez problemu dociera do trudno dostępnych części ogrodu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Grubość żyłki (mm)
|2
|Długość żyłki na zwój (m)
|3,4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|75 x 75 x 34
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek