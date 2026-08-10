ŻYŁKA DO PODKASZARKI AKUMULATOROWEJ LTR 36 BATTERY

Skręcana żyłka do podkaszania z automatycznym podawaniem żyłki czynią zwój z obudową do akumulatorowej podkaszarki 36 V Kärcher Battery Power idealnym narzędziem do trudno dostępnych miejsc w ogrodzie.

Jeśli w koszeniu przeszkadzają krzewy lub ściana, potrzebujesz narzędzia, które zapewnia zarówno zwinność, jak i dużą moc: podkaszarki do trawy Kärcher. Z łatwością radzi sobie z trudno dostępnymi miejscami w ogrodzie. Niezawodnie zapewnia czyste rezultaty koszenia dzięki szpuli ze skręconą żyłką do podkaszarki, która nadaje się do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery. Skręcona żyłka zapewnia precyzję i wytrzymałość, ponieważ jest stale dostosowywana względem szpuli poprzez automatyczne przedłużanie żyłki. Gwarantuje to niezmiennie czyste efekty cięcia, nawet przy dłuższych przerwach w pracy. Kolejnymi zaletami są cicha praca i prosta, beznarzędziowa wymiana szpuli żyłki w zaledwie kilku prostych krokach. Dzięki temu koszenie można kontynuować do ostatniego źdźbła trawy.

Cechy i zalety
Żyłka skręcana
  • Precyzyjna, cicha i niezawodna — wszystko to gwarantuje skręcana żyłka.
Automatyczne podawanie żyłki
  • Żyłka jest regulowana automatycznie, dlatego ma zawsze perfekcyjną długość.
Zwój można wymienić bez narzędzi
  • Do wymiany zwoju wystarczy kilka prostych ruchów ręką i nie są wymagane żadne narzędzia.
Praktyczna obudowa
  • Oprócz zwoju zestaw zawiera również odpowiednią obudowę.
Elastyczne zastosowanie
  • Solidna żyłka kosząca bez problemu dociera do trudno dostępnych części ogrodu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Grubość żyłki (mm) 2
Długość żyłki na zwój (m) 3,4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 75 x 75 x 34
Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek