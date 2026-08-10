Jeśli w koszeniu przeszkadzają krzewy lub ściana, potrzebujesz narzędzia, które zapewnia zarówno zwinność, jak i dużą moc: podkaszarki do trawy Kärcher. Z łatwością radzi sobie z trudno dostępnymi miejscami w ogrodzie. Niezawodnie zapewnia czyste rezultaty koszenia dzięki szpuli ze skręconą żyłką do podkaszarki, która nadaje się do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery. Skręcona żyłka zapewnia precyzję i wytrzymałość, ponieważ jest stale dostosowywana względem szpuli poprzez automatyczne przedłużanie żyłki. Gwarantuje to niezmiennie czyste efekty cięcia, nawet przy dłuższych przerwach w pracy. Kolejnymi zaletami są cicha praca i prosta, beznarzędziowa wymiana szpuli żyłki w zaledwie kilku prostych krokach. Dzięki temu koszenie można kontynuować do ostatniego źdźbła trawy.