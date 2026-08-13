Wyposażona w złącze do standardowego węża ogrodowego, myjkę można łatwo podłączyć do źródła wody, a strumień regulować i zmieniać w dowolnym momencie. Dobra zabawa zarówno dla dzieci, jak i rodziców! Ten przedmiot jest zabawką imitującą rzeczywisty produkt. W pełni funkcjonalna kopia w skali modelu ręcznej myjki ciśnieniowej. Możliwość podłączenia do węża ogrodowego (złącze węża nie wchodzi w skład zestawu). Rozmiar produktu: 41 × 16 cm. OSTRZEŻENIE! Grupa wiekowa: 3+. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części i ryzyko zadławienia. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Zabawka musi być składana przez osobę dorosłą. Dziecku nie wolno bawić się zabawką bez nadzoru osoby dorosłej. Maksymalne ciśnienie podłączonej wody: maks. 3 bary. *Tylko dla krajów UE.