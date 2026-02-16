Filtry do wody WPC 120 UF

Filtr wody pitnej WPC 120 UF z 4-stopniowym wyjątkowo skutecznym systemem filtracji. Skutecznie usuwa cząsteczki, bakterie, wirusy i pozostałe zanieczyszczenia. Idealnie rozwiązanie do wody kranowej pochodzącej z nieznanego źródła.

Dzięki 4-stopniowemu, wyjątkowo skutecznemu systemowi filtracji nasz filtr wody pitnej WPC 120 UF zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku wody pochodzącej z nieznanego źródła. Wyróżnia go łatwa obsługa, montaż oraz konserwacja. Oczyszcza wodę z różnych rodzajów cząsteczek, mikroplastiku, bakterii, wirusów, chloru, metali ciężkich oraz pozostałości leków, co zdecydowanie polepsza jej smak. Trwałe filtry zapewniają wysoką wydajność około 2500 litrów - oznacza to, zdecydowanie rzadszą konieczność wymiany filtra, a dzięki zamkom bagnetowym zrobisz to bez najmniejszego wysiłku. Urządzenie WPC 120 UF nie wymaga podłączenia do źródła zasilana; z urządzeniem dostarczany jest kran do filtrowanej wody.

Cechy i zalety
Skuteczna ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniami
Skuteczna ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniami
3 wydajne filtry dla dodatkowej ochrony wody pochodzącej z nieznanych źródeł. Usuwa cząsteczki, bakterie, wirusy, chlor, metale ciężkie i pozostałości leków. Poprawia smak wody pitnej.
Łatwy montaż i konserwacja
Łatwy montaż i konserwacja
Szybka wymiana filtra dzięki złączom bagnetowym pokrywy. Łatwe podłączenie do przyłącza wody. Adapter i kran dostarczane z urządzeniem.
Wysoka pojemność
Wysoka pojemność
Niskie koszty serwisowania dzięki rzadkiej wymianie filtrów o wydajności 2500 l.
Nie pobiera prądu
  • Brak konieczności podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania.
  • Elastyczne użytkowanie w dowolnym miejscu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie wlotowe wody (bar) 1 - 4
Wodociąg 3/8″
Pojemność filtra (l) 2500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) 5 - 38
Strumień (l/h) 120
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 5,7
Waga z opakowaniem (kg) 8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 377 x 168 x 421

Zakres dostawy

  • Wstępne oczyszczanie
  • Ultrafiltr Hy-Protect
  • Ochrona po zakończeniu

Wideo

Zastosowania
  • Woda pitna
  • Kuchnie
Akcesoria