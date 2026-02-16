Filtry do wody WPC 120 UF
Filtr wody pitnej WPC 120 UF z 4-stopniowym wyjątkowo skutecznym systemem filtracji. Skutecznie usuwa cząsteczki, bakterie, wirusy i pozostałe zanieczyszczenia. Idealnie rozwiązanie do wody kranowej pochodzącej z nieznanego źródła.
Dzięki 4-stopniowemu, wyjątkowo skutecznemu systemowi filtracji nasz filtr wody pitnej WPC 120 UF zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku wody pochodzącej z nieznanego źródła. Wyróżnia go łatwa obsługa, montaż oraz konserwacja. Oczyszcza wodę z różnych rodzajów cząsteczek, mikroplastiku, bakterii, wirusów, chloru, metali ciężkich oraz pozostałości leków, co zdecydowanie polepsza jej smak. Trwałe filtry zapewniają wysoką wydajność około 2500 litrów - oznacza to, zdecydowanie rzadszą konieczność wymiany filtra, a dzięki zamkom bagnetowym zrobisz to bez najmniejszego wysiłku. Urządzenie WPC 120 UF nie wymaga podłączenia do źródła zasilana; z urządzeniem dostarczany jest kran do filtrowanej wody.
Cechy i zalety
Skuteczna ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniami3 wydajne filtry dla dodatkowej ochrony wody pochodzącej z nieznanych źródeł. Usuwa cząsteczki, bakterie, wirusy, chlor, metale ciężkie i pozostałości leków. Poprawia smak wody pitnej.
Łatwy montaż i konserwacjaSzybka wymiana filtra dzięki złączom bagnetowym pokrywy. Łatwe podłączenie do przyłącza wody. Adapter i kran dostarczane z urządzeniem.
Wysoka pojemnośćNiskie koszty serwisowania dzięki rzadkiej wymianie filtrów o wydajności 2500 l.
Nie pobiera prądu
- Brak konieczności podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania.
- Elastyczne użytkowanie w dowolnym miejscu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie wlotowe wody (bar)
|1 - 4
|Wodociąg
|3/8″
|Pojemność filtra (l)
|2500
|Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C)
|5 - 38
|Strumień (l/h)
|120
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|377 x 168 x 421
Zakres dostawy
- Wstępne oczyszczanie
- Ultrafiltr Hy-Protect
- Ochrona po zakończeniu
Wideo
Zastosowania
- Woda pitna
- Kuchnie