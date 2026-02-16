Dzięki 4-stopniowemu, wyjątkowo skutecznemu systemowi filtracji nasz filtr wody pitnej WPC 120 UF zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku wody pochodzącej z nieznanego źródła. Wyróżnia go łatwa obsługa, montaż oraz konserwacja. Oczyszcza wodę z różnych rodzajów cząsteczek, mikroplastiku, bakterii, wirusów, chloru, metali ciężkich oraz pozostałości leków, co zdecydowanie polepsza jej smak. Trwałe filtry zapewniają wysoką wydajność około 2500 litrów - oznacza to, zdecydowanie rzadszą konieczność wymiany filtra, a dzięki zamkom bagnetowym zrobisz to bez najmniejszego wysiłku. Urządzenie WPC 120 UF nie wymaga podłączenia do źródła zasilana; z urządzeniem dostarczany jest kran do filtrowanej wody.