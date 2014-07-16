Czyszczenie fasad
Z czasem fasady domów ulegają zabrudzeniu. Kärcher oferuje urządzenia i akcesoria pozwalające przywrócić im pierwotny blask.
Klasa K 7 – czyszczenie wysokociśnieniowe dla prawdziwie wymagających
Mocne urządzenia wysokociśnieniowe w klasie K 7 ułatwią czyszczenie nawet najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń. Posiadają takie udogodnienia jak system Quick Connect i Plug 'n' Clean czy bęben na wąż (w zależności od wersji).
Polecane urządzenia i akcesoria
K 7 Premium Dom
Poradzisz sobie nawet z najbardziej opornym brudem.
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 450
Czyszczenie poziomych i pionowych powierzchni bez rozprysków.
Lanca teleskopowa
Lanca o zasięgu do 4 m. Przeznaczona do wygodnego czyszczenia miejsc znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych lanc.
K 7 Premium eco!ogic Dom
Z systemem Plug 'n' Clean (system podawania środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania), środek czyszczący moży być wygodnie wymieniony.