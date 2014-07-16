Czyszczenie fasad

Z czasem fasady domów ulegają zabrudzeniu. Kärcher oferuje urządzenia i akcesoria pozwalające przywrócić im pierwotny blask.

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Klasa K 7 – czyszczenie wysokociśnieniowe dla prawdziwie wymagających

Mocne urządzenia wysokociśnieniowe w klasie K 7 ułatwią czyszczenie nawet najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń. Posiadają takie udogodnienia jak system Quick Connect i Plug 'n' Clean czy bęben na wąż (w zależności od wersji).

Polecane urządzenia i akcesoria

K 7 Premium Dom

Poradzisz sobie nawet z najbardziej opornym brudem.

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 450

Czyszczenie poziomych i pionowych powierzchni bez rozprysków.

Lanca teleskopowa

Lanca o zasięgu do 4 m. Przeznaczona do wygodnego czyszczenia miejsc znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych lanc.

K 7 Premium eco!ogic Dom

Z systemem Plug 'n' Clean (system podawania środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania), środek czyszczący moży być wygodnie wymieniony.