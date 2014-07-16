Czyszczenie fasad

Klasa K 7 – czyszczenie wysokociśnieniowe dla prawdziwie wymagających

Mocne urządzenia wysokociśnieniowe w klasie K 7 ułatwią czyszczenie nawet najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń. Posiadają takie udogodnienia jak system Quick Connect i Plug 'n' Clean czy bęben na wąż (w zależności od wersji).