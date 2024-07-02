Jak czyścić okna w garażu

Wiele garaży ma małe okna, których nie należy pomijać podczas gruntownego czyszczenia. Bramy garażowe często mają przeszklenia wykonane z tworzywa sztucznego, które często ulegają uszkodzeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Aby dokładnie wyczyścić taką szybę, warto użyć myjki ciśnieniowej. Należy upewnić się, że ustawiony jest poziom ciśnienia „SOFT”, aby nie wywierać zbyt dużego ciśnienia na okna podczas czyszczenia.

Alternatywnym sposobem czyszczenia szyb jest użycie parownicy, w przypadku której nie używa się żadnych środków chemicznych i która zapewnia czyszczenie okien przy użyciu samej wody. Urządzenie służy do równomiernej aplikacji pary na szybę, po czym za pomocą dyszy ręcznej i ściereczki z mikrofibry szybę można pocierać w celu usunięcia zanieczyszczeń. Następnie należy usunąć wodę za pomocą ściągaczki lub suchej ściereczki z mikrofibry. Z kolei szyb z tworzywa sztucznego nie należy czyścić za pomocą parownicy, ponieważ temperatura pary może osiągnąć ponad 100°C i uszkodzić materiał.

Myjka do okien jest również dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o czyszczenie garażu. Pozwala zapewnić czystość okien bez smug. W tym celu wystarczy zmieszać wodę z koncentratem do mycia okien, nanieść go na okno za pomocą butelki ze spryskiwaczem, poluzować zanieczyszczenia za pomocą ściereczki z mikrofibry i wessać wilgoć za pomocą urządzenia.