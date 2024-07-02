CZYSZCZENIE GARAŻU I BRAMY GARAŻOWEJ JEST BARDZO ŁATWE
To normalne, że w garażach z czasem gromadzą się zanieczyszczenia, zwłaszcza jeśli służy również jako warsztat. Brama garażowa również staje się magnesem dla kurzu i zanieczyszczeń, ponieważ często nie jest odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. Korzystając z tych wskazówek, z łatwością pozbędziesz się zanieczyszczeń w garażu i warsztacie, niezależnie od tego, czy używasz odkurzacza uniwersalnego, urządzenia wysokociśnieniowego czy parownicy.
Jak często należy czyścić bramę garażową?
Bramę garażową należy czyścić co najmniej raz w roku. Jeśli w Twoim miejscu zamieszkania pogoda często się zmienia, warto czyścić bramę garażową co dwa lub trzy miesiące. Częstotliwość czyszczenia zależy całkowicie od tego, jak zabezpieczony jest garaż i jak ekstremalny klimat panuje w danym obszarze. Po bardzo mroźnych i surowych zimach, powodziach, gradobiciu lub silnych wiatrach na bramie garażowej osadza się dużo zanieczyszczeń, dlatego należy ją czyścić częściej. Jest to ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale także ze względu na jej funkcjonalność, ponieważ może przestać działać, jeśli pewne jej części się zablokują, na przykład z powodu pyłków i kurzu lub uporczywych zanieczyszczeń, które trwale osadzają się na powierzchni.
Jak przystąpić do czyszczenia bramy garażowej?
Bramę garażową można wyczyścić ręcznie w klasyczny sposób przy pomocy niewielkiej ilości ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Może to jednak zająć sporo czasu i energii. Aby mocno zanieczyszczona brama garażowa znów wyglądała jak nowa, zalecamy czyszczenie jej za pomocą myjki ciśnieniowej. Usuwa ono nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia dzięki regulowanemu ciśnieniu wody. Na samym pistolecie dostępne są trzy poziomy ciśnienia, które można wybrać w zależności od tego, do czego urządzenie ma być używane. W przypadku bardziej wrażliwych powierzchni dostępny jest poziom ciśnienia „SOFT”, który można ustawić na pistolecie bez konieczności odkładania urządzenia na podłogę. W przypadku wytrzymałego materiału można wybrać wyższy poziom ciśnienia.
Czyszczenie bramy garażowej: Należy pamiętać o rodzaju materiału
Podczas czyszczenia bramy garażowej należy zwrócić uwagę na materiał:
- W przypadku malowanych drzwi metalowych warto najpierw użyć specjalnego środka do czyszczenia farby, aby wygładzić powierzchnię i usunąć wszelkie drobne zadrapania. Następnie bramę można wypolerować, aby nadać połysk.
- Po wyczyszczeniu drewnianej bramy garażowej można pokryć ją woskiem lub lakierem, aby wzmocnić efekt.
- Po wyczyszczeniu bramy garażowej z tworzywa sztucznego można zabezpieczyć jej powierzchnię przed wpływem czynników atmosferycznych i środowiskowych za pomocą specjalnych środków do czyszczenia tworzyw sztucznych.
Jak czyścić okna w garażu
Wiele garaży ma małe okna, których nie należy pomijać podczas gruntownego czyszczenia. Bramy garażowe często mają przeszklenia wykonane z tworzywa sztucznego, które często ulegają uszkodzeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Aby dokładnie wyczyścić taką szybę, warto użyć myjki ciśnieniowej. Należy upewnić się, że ustawiony jest poziom ciśnienia „SOFT”, aby nie wywierać zbyt dużego ciśnienia na okna podczas czyszczenia.
Alternatywnym sposobem czyszczenia szyb jest użycie parownicy, w przypadku której nie używa się żadnych środków chemicznych i która zapewnia czyszczenie okien przy użyciu samej wody. Urządzenie służy do równomiernej aplikacji pary na szybę, po czym za pomocą dyszy ręcznej i ściereczki z mikrofibry szybę można pocierać w celu usunięcia zanieczyszczeń. Następnie należy usunąć wodę za pomocą ściągaczki lub suchej ściereczki z mikrofibry. Z kolei szyb z tworzywa sztucznego nie należy czyścić za pomocą parownicy, ponieważ temperatura pary może osiągnąć ponad 100°C i uszkodzić materiał.
Myjka do okien jest również dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o czyszczenie garażu. Pozwala zapewnić czystość okien bez smug. W tym celu wystarczy zmieszać wodę z koncentratem do mycia okien, nanieść go na okno za pomocą butelki ze spryskiwaczem, poluzować zanieczyszczenia za pomocą ściereczki z mikrofibry i wessać wilgoć za pomocą urządzenia.
Czyszczenie podjazdu do garażu
Podjazd przed garażem jest często miejscem, w którym lubią gromadzić się uporczywe zanieczyszczenia. Do oczyszczenia go z luźnych zanieczyszczeń, takich jak liście, ziemia i kurz idealnie nadaje się zamiatarka. Dzięki ergonomicznemu drążkowi z regulacją wysokości nie trzeba się schylać, a dokładne czyszczenie nie wymaga wiele wysiłku. Warto wiedzieć, że za pomocą zamiatarki można usunąć nawet żwir pozostały po zimie. Jeśli podjazd do garażu jest bardzo zanieczyszczony, można ponownie użyć urządzenia wysokociśnieniowego:
1. Przed użyciem urządzenia wysokociśnieniowego należy usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia z podłoża za pomocą zamiatarki.
2. Jeśli podjazd jest bardzo zanieczyszczony, środek do czyszczenia kamienia doskonale nadaje się do wcześniejszego rozpuszczenia uporczywych zanieczyszczeń.
3. Następnie, myjka ciśnieniowa użyta w połączeniu ze szczotką do czyszczenia lub akcesorium do czyszczenia T-Racer ułatwia czyszczenie podjazdu.
Łatwe czyszczenie wnętrza garażu i warsztatu
Wiele osób nie ma oddzielnego warsztatu, więc do swoich projektów DIY często wykorzystuje garaż. Może to powodować zakurzenie i zanieczyszczenie garażu, zwłaszcza gdy niektóre urządzenia i narzędzia nie są często używane, co powoduje, że gromadzą się na nich zanieczyszczenia. Dlatego pierwszym krokiem jest ustalenie, w jaki sposób zamierzasz zorganizować garaż lub warsztat. Regały i organizery znacznie ułatwiają sprzątanie warsztatu. Przed rozpoczęciem sprzątania garażu lub warsztatu warto wyrzucić wszystko, co nie jest już potrzebne. Sąsiadowi, przyjacielowi lub krewnemu mogą przydać się Twoje nieużywane doniczki lub skrzynki na narzędzia. Po dokładnym uporządkowaniu pomieszczenia można rozpocząć czyszczenie.
Sprzątanie garażu i warsztatu – jak zacząć
Większość garaży i warsztatów ma betonowe posadzki, ponieważ są one dość wytrzymałe i łatwe do czyszczenia. Aby wyczyścić betonową posadzkę w garażu, zaleca się najpierw zamieść zamiatarką. Zapobiega to przedostawaniu się luźnych zanieczyszczeń, takich jak kurz czy liście, do wnętrza domu. Alternatywnie można użyć odkurzacza uniwersalnego, ponieważ może zbierać zarówno suche, jak i mokre zanieczyszczenia. Podczas czyszczenia warsztatu warto przyjrzeć się oferowanym produktom premium. Są one bardziej wytrzymałe i dlatego radzą sobie z ostro zakończonymi lub twardymi materiałami, takimi jak śruby lub gwoździe. Odkurzacz jest właściwym wyborem szczególnie do warsztatów, gdzie małe metalowe przedmioty często lądują na podłodze. Dzięki temu idealnie nadaje się do czyszczenia posadzki w warsztacie. Wszystkie odkurzacze uniwersalne są również wyposażone w szeroki i elastyczny wąż ssący, który gwarantuje odkurzanie bez obawy o jego zatkanie. Jeśli garaż jest bardzo zanieczyszczone, urządzenie wysokociśnieniowe doskonale nadaje się do czyszczenia betonowej posadzki garażu. Jeśli jednak garaż jest czyszczony na mokro, należy wcześniej upewnić się, że zanieczyszczona woda może łatwo spływać. Inną opcją jest podłączenie specjalnej szczotki do urządzenia wysokociśnieniowego w celu wyczyszczenia posadzki garażu. Zintegrowana ze szczotką listwa do zanieczyszczeń umożliwia łatwe wypychanie wody z garażu. Można także użyć odkurzacza uniwersalnego, aby pozbyć się resztek wody.
Uważaj, plamy oleju!
Wszędzie tam, gdzie znajduje się olej silnikowy, może dojść do jego wycieku i powstania kałuży na posadzce. Bardzo ważne jest, aby kałuże oleju w garażu zostały zebrane specjalnym środkiem wiążącym, a następnie usunięte w odpowiedni i przyjazny dla środowiska sposób. Pozostałą plamę można następnie usunąć za pomocą mieszaniny mydła żółciowego i gorącej wody. Najpierw polej plamę oleju mieszaniną gorącej wody i mydła żółciowego na plamę oleju i poczekaj chwilę, aż roztwór zareaguje, a następnie dokładnie wyszoruj plamę z użyciem gorącej wody.